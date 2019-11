SAN NICOLA LA STRADA – E’ finito in ospedale L.E., 22enne figlio di un imprenditore di Capodrise che è rimasto ferito in un incidente avvenuto alla rotonda di via Sandro Pertini a San Nicola la Strada.

Il giovane è finito contro un altro veicolo riportando varie contusioni ed è stato trasportato all’ospedale di Maddaloni. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.