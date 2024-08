Incidente all’incrocio sull’Appia, donna ferita nei pressi del centro commerciale

Alla guida della seconda automobile una ragazza non del posto. 118 e forze dell’ordine in azione

TEANO (teanoce.it) – Ancora un incidente stradale lungo la strada statale Appia (SS7), precisamente nei pressi della frazione Maiorisi (SP329), in tenimento di Teano. Il sinistro si è verificato l’altro giorno, in un tratto compreso tra i territori di Teano e Carinola, durante le ore di punta, quando il traffico sulla statale era particolarmente intenso. Una donna, alla guida della propria vettura, è stata violentemente tamponata da un’altra auto condotta da un giovane. La donna si era da poco immessa sulla statale Appia dopo essere uscita da un’area situata nei pressi del centro commerciale Sidicinum, a Teano. Nonostante la prudenza nell’immettersi sulla strada, il giovane alla guida del secondo veicolo non è riuscito a frenare in tempo, causando l’impatto.

L’incidente ha provocato il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna, la quale ha riportato alcune ferite, fortunatamente non gravi. Tuttavia, la sua auto ha subito danni significativi nella parte posteriore, a testimonianza della forza dell’urto. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.

Questo ennesimo incidente solleva ancora una volta il tema della sicurezza stradale lungo la statale Appia, un’arteria vitale ma spesso teatro di sinistri, soprattutto nei tratti più trafficati. Le autorità locali sono ora chiamate a intensificare le misure preventive per evitare il ripetersi di episodi simili, garantendo maggiore sicurezza a chi percorre quotidianamente questa strada.