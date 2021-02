Brutto incidente auto-moto, ferito l’autista dell’ex sindaco

RECALE – È via Marianna Gadola la strada al centro del pericoloso incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, venerdì, intorno alle 15 a Recale sulla strada che costeggia i binari e quindi la stazione della città.

C’è stato un brutto scontro tra una moto ed un autovettura e l’uomo alla guida del mezzo a due ruote, un 44enne, è stato portato in ospedale a causa di alcune fratture. Il centauro è un volto noto della città recalese, poiché il 44enne è stato per diverso tempo l’autista di un ex sindaco.