Seguiranno aggiornamenti

CAPUA/TEANO – Grave indicente inA1 nel tratto autostradale tra Capua e Teano. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, due tir. Nel violento scontro la cabina di guida di uno dei due mezzi è rimasta schiacciata. Sul posto si stanno portando 3 ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti.