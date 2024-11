Incidente in autostrada: 4 feriti, grave un 33enne

L’incidente si è verificato questa notte

VILLA LITERNO – E’ di quattro feriti, uno dei quali in condizioni piuttosto serie, il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte in A1 tra la barriera di Napoli Nord e l’uscita Pomigliano-Villa Literno.

Due vetture, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Marcianise e Caserta.

All’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano è finito anche il ferito più grave, si tratta di un 33enne napoletano