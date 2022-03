CAPUA – Incidente in autostrada, nel tratto che va dal casello autostradale di Capua a quello di Caianello. Una vettura, Ford C-Max, stava percorrendo l’A1 Roma-Napoli in direzione Nord è andata infatti a schiantarsi contro lo spartitraffico. Da chiarire la dinamica di quanto acaduto. Sul posto la polizia stradale e un’ambulanza del 118. Traffico in tilt