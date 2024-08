Incidente in moto d’acqua e la morte del 19enne Nicola. Fulvio Martusciello “si spara” un po’ la posa: “Sono in contatto con l’ambasciatore”

CASAL di PRINCIPE (g.g.) – Diciamocela tutta: Fulvio Martusciello si spara la posa in quanto ha come diretto interlocutore Antonio Tajani, ministro degli Esteri.

L’argomento è quello della morte del povero Nicola Iorio, deceduto a seguito di un incidente in moto d’acqua il 18 agosto, in una località marittima del nord dell’Albania, e della detenzione nel Paese sud balcanico del suo amico e parente Salvatore Di Tella, fratello della fidanzata.

L’europarlamentare di Forza Italia, il quale punta, come noto, senza mezzi termini ad essere lui il candidato del centrodestra alla presidenza Regione Campania, ha diramato, infatti, un comunicato stampa relativo ai suoi “contatti diretti” tra lo stesso Martusciello e l’ambasciatore italiano in Albania.

“Da ieri sono in contatto grazie al Ministro Tajani con l’ambasciatore Italiano in Albania per cercare di far ritornare la salma del giovane deceduto e fare chiarezza sul ruolo del giovane cognato fermato dalle autorità albanese”, ha dichiararlo l’europarlamentare Fulvio Martusciello.

“Dopo aver parlato con i familiari – continua Martusciello – è emerso che la tragedia avvenuta è stata causata da un incidente. Nessuno dei coinvolti era sotto sostanze stupefacenti o alcol. Anzi, il giovane fermato ha anche soccorso il cognato fino all’arrivo dei soccorsi. Faremo tutto il possibile per aiutare queste famiglie già dilaniate dal dolore”