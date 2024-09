Incidente in quad su una pista del casertano, 40enne grave in ospedale

Loading...

Difficili le operazioni di trasferimento dal nosocomio locale ad una struttura sanitaria del napoletano in quanto non si è reso possibile l’intervento dell’eliambulanza

PIEDIMONTE MATESE – Stava percorrendo, alla guida di una Quad, una pista nel territorio montano di Gallo Matese quando, per cause in corso di accertamento, ne ha perso il controllo ribaltandosi con il mezzo. Le conseguenze per l’uomo, un 40enne di della provincia di Napoli, sarebbero state molto gravi. E’ scattata la macchina dei soccorsi che ha portato sul luogo dell’incidente un’ambulanza del servizio 118; il paziente è stato stabilizzato e successivamente trasferito presso il pronto soccorso dell’ospedale di Piedimonte Matese dove, valutata la situazione, i medici hanno deciso il trasferimento del paziente presso un ospedale di Napoli.

Il trasferimento del ferito in eliambulanza non è stato possibile in quanto il campo di Sepicciano nel weekend appena passato ospitava un evento musicale. Traferito per via terra in tempi decisamente più lunghi.