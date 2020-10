Incidente in scooter, grave un giovane

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Incidente in scooter sull’Asse mediano: grave un giovane. Ha perso il controllo dello scooter mentre viaggiava sull’asse mediano in direzione Giugliano nei pressi dell’uscita Aversa. E’ in gravi condizioni il giovane rimasto coinvolto in un incidente questa mattina poco prima delle 9. Il punto è sempre lo stesso nei pressi delle uscite, secondo indiscrezioni il veicolo avrebbe impattato per poi perdere il controllo e finire rovinosamente in terra. Le condizioni dello scooterista sono apparse subito gravi ai soccorritori del 118 arrivati sul posto: è stato trasferito d’urgenza al Pronto Soccorso. I rilievi sono affidati alla Polizia Stradale.