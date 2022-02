Incidente in sella a uno scooter: spavento per due giovanissimi

MADDALONI – Incidente, ieri sera, in via San Francesco d’Assisi, nei pressi del Liceo, a Maddaloni. Due giovanissimi di 16 e 17 anni sono in sella ad uno scooter, sono caduti dal mezzo dopo essere stati urtati dallo specchietto di un’auto che stava riprendendo la marcia. I due nel cadere hanno travolto un pedone il quale non avendo riportato, fortunatamente, alcuna ferita si apprestava a soccorrere i ragazzi allertando i sanitari del 118. Solo per uno dei due giovani si è reso necessario il trasferimento all’ospedale di Caserta.