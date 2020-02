MARCIANISE – Stavano rientrando a casa dopo aver trascorso una serata fuori, questa notte, quando in via Aldo Moro a Marcianise tre giovani sono rimasti contusi in un incidente stradale. Solo per uno di loro si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Maddaloni, gli altri due passeggeri sono stati medicati sul posto dagli uomini del 118. Intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Marcianise per i rilievi del caso.