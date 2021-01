MADDALONI. Schianto auto-camion, bimba di due anni ferita alla testa

MADDALONI (red.cro.) – E’ rimasta ferita dopo il colpo contro il vetro dell’auto, ma è stata curata sul posto e non stato necessario il trasferimento in ospedale per la bambina di due anni rimasta ferita questa mattina, mercoledì, nell’incidente stradale avvenuto tra via Forche Caudine e via Ficucella. Rispetto ai genitori e al fratellino di due anni, la più piccola della famiglia ha riportato i danni più gravi ma, ripetiamo, senza importanti conseguenze.

Venendo alla dinamica, l’auto del nucleo familiare si è scontrata con un camion nel tratto stradale ricadente nel comune calatino. Il casus belli della collisione è ancora tutto da chiarire.