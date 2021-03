TRAGEDIA AI PONTI DELLA VALLE. Travolto e ucciso in sella alla sua bicicletta elettrica

AGGIORNAMENTO ORE 9.12 – Non si è trattato di un centauro ma di un ciclista di circa 65 anni che questa mattina poco dopo le 7, è rimasto vittima di un incidente stradale ai Ponti della Valle, in Valle di Maddaloni. Ancora in corso l’identificazione della vittima che non aveva documenti con se, il che lascia pensare che potrebbe essere della zona.

VALLE DI MADDALONI – Tragedia questa mattina, poco dopo le 7, sulla Strada Statale 265 nei pressi dell’Acquedotto Carolino. Un centauro è rimasto vittima di un incidente stradale. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dei fatti sulla quale sono in corso indagini da parte dei carabinieri della locale stazione. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo in sella alla sua moto sia stato urtato da un’auto. Il centauro, in seguito all’urto, è sbalzato dalla sella impattando violentemente al suolo e morendo sul colpo. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constare il decesso dell’uomo.