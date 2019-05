AVERSA (red. cro.) – Un’intera città sotto choc per l’improvvisa dipartita di Rio Andreozzi 24enne di Aversa.

Il giovane era a bordo della sua utilitaria quando, percorrendo la Casilina in territorio di Pignataro Maggiore, ha impattato contro un tir.



Sul corpo del 24enne, deceduto dopo poco il suo ricovero presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, è stata disposta l’autopsia dopo la quale verrà rilasciato ai familiari per il rito funebre.Come succede in questi casi il conducente del camion, un 50enne di Fontegreca, risulta indagato per omicidio stradale.