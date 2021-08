VILLA LITERNO – Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio, sabato, sulla Nola-Villa Literno, proprio all’uscita di Villa Literno.

Una tragedia. La vittima, un uomo di 40 anni circa, viaggiava sulla sua Fiat 500 nera quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato contro un camion.

Ferito anche il camionista.