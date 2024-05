Incidente nella notte, moto contro auto: ferito 18enne

.

CALVI RISORTA /TEANO – Dopo avervi notiziato di un incidente verificatosi lungo la Casilina, questa mattina dopo le 13, che ha visto avere la peggio per un centauro 27enne della frazione di Petrulo, (CLIKKA E LEGGI) anche questa notte si è verificato uno scontro tra un’auto ed una moto.

Ferito il 18enne che viaggiava in sella alle due ruote. Per cause ancora in corso di accertamento la sua moto si è scontrata con una vettura all’altezza della chiesa di San Paride, in via Santa Monica .

Nell’incidente è rimasto ferito anche un trentenne che è stato trasportato all’ospedale Moscati di Aversa.