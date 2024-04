Il conducente è stato trasportato in ospedale a causa delle ferite riportate

RECALE/MACERATA CAMPANIA – Incidente, questa notte, in via Caserta a Recale. Per cause ancora in corso di accertamento un automobilista ha perso il controllo della sua vettura andandosi a schiantare contro un muro. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 in soccorso del ferito