Incidente nella notte tra due Panda: una si ribalta, e finisce sul marciapiede

SAN MARCO EVANGELISTA – Paura nella notte in quel di San Marco Evangelista all’incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Rossini: è avvenuto un fragoroso scontro tra due Fiat Panda, una delle quali condotta da una ragazza che viaggiava insieme ad un’amica. L’auto delle due ragazze, dopo l’impatto, si è ribaltata, terminando la propria corsa su un fianco.

Chiamati Carabinieri e soccorsi medici, le due sono state trasportate in ospedale, pare fortunatamente senza gravi conseguenze.