ORTA DIA TELLA– Carambola di auto, questa notte, lungo la Strada Provinciale Succivo-Marcianise, a ridosso del centro abitato di Casapuzzano, nel territorio comunale di Orta di Atella.

Un incidente, verso le due, a visto coinvolte 4 auto. Sarebbero tre i feriti di cui in modo più grave per il quale si è reso necessario il trasporto in ospedale.