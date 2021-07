Incidente stradale nel Casertano, 31enne grave

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) Grave incidente stradale, 31enne in gravi condizioni. Ieri sera un uomo Giuseppe Z. di 31 anni di Lusciano è stato vittima di un grave incidente stradale, l’uomo soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso di Aversa, i medici hanno cercato di intervenire, ma le lesioni riportate sono così gravi che è stato necessario il trasferimento all’ospedale del Mare a Napoli, dove sarà sottoposto ad un delicato intervento. Pare che il 31enne abbia riportato la frattura del femore, la frattura della clavicola e di alcune costole, in ansia un intero paese per le sue condizioni, sul posto anche le forze dell’ordine per accertare le dinamiche del grave incidente.