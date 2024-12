Incidente su Viale Carlo III, ciclista travolto da un tir

L’autista si è fermato dopo aver udito le grida della vittima

SAN MARCO EVANGELISTA – Un 62enne di Marcianise è stato travolto, ieri, da un camion lungo viale Carlo III nel territorio ricadente nel comune di San Marco Evangelista. Soccorso da alcuni automobilisti di passaggio che prima hanno allertato il 118 e poi la polizia municipale

Da una prima ricostruzione delle forze dell’ordine il tir avrebbe investito l’uomo e trascinato per diversi metri, fino all’altezza del semaforo, fino a quando il 62enne ha cominciato a gridare per richiamare l’attenzione dell’autista che arrestata la marcia si è prodigato per prestare soccorso al ciclista ferito ad una gamba