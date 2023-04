INCIDENTE SUL LAVORO. Operaio cade dal montacarichi, è grave

L’incidente in un cantiere a San Giorgio a Cremano

SAN CIPRIANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Incidente sul lavoro. Un operaio 33enne di San Cipriano è caduto da un montacarichi, da un’altezza di 15 metri, presso un cantiere edile di un palazzo in ristrutturazione a San Giorgio a Cremano. Soccorso è stato trasportato in gravi condizioni presso l’ospedale Cardarelli di Napoli dove risulta ricoverato in prognosi riservata. Sul posto I carabinieri per accertare le dinamiche dell’incidente.