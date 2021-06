INCIDENTE SUL LAVORO. Stabili le condizioni dell’operaio precipitato da un ponteggio

SUCCIVO (Lidia e Christian de Angelis) Stazionarie le condizioni di Carlo D.G. operaio 52enne precipitato da un ponteggio. L’uomo si trova ricoverato presso l’ospedale di Aversa, a seguito del grave incidente avvenuto ieri presso un cantiere edile in via Murelle a Succivo, dove stava lavorando. Il 52enne avrebbe perso l’equilibrio mentre lavorava precipitando pericolosamente in terra, e riportando gravi ferite e lesioni. L’uomo è stato soccorso nell’immediato dai colleghi e poi dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, trasportando lo stesso d’urgenza al Moscati di Aversa, sono gravi le condizioni ma pare non sia in pericolo di vita. Sul posto sono giunti sia i carabinieri della stazione di Sant’Arpino che il personale ASL, che hanno effettuato i rilievi e hanno riscontrato irregolarità in merito alla sicurezza sul lavoro, per cui il titolare della ditta è stato denunciato e il cantiere sottoposto a sequestro. I cittadini pregano affinché il signor Carlo si riprenda al più presto.