 Incontro Esercito-Studenti – La Brigata “Garibaldi” ha ospitato una tappa regionale del progetto “La Buona Strada della Sicurezza”

Obiettivo del progetto educare i bambini al tema della sicurezza stradale

CASERTA– Si è tenuta nei giorni scorsi, presso la caserma “Ferrari Orsi” di Caserta, sede del Comando della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, la tappa regionale del progetto “la Buona Strada della Sicurezza”, realizzato in collaborazione con il PNES (Piattaforma Nazionale Educazione Stradale) del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIT).

Gli obiettivi del progetto sono stati quelli di educare e formare i bambini al tema sicurezza stradale, attivando in questo modo il loro senso di responsabilità individuale e collettiva.

Circa 150 bambini del 1° Circolo Didattico “Antonio De Curtis” di Casalnuovo di Napoli hanno partecipato alla cerimonia dell’alzabandiera e, successivamente, hanno avuto modo, nel corso di una mostra statica realizzata con veicoli in uso ai reparti della Brigata, di conoscere le procedure di sicurezza che i militari adottano quotidianamente. Nella foto a lato, il saluto alle scolaresche del Generale Ciorra. In basso, alcune fasi in cui si è articolata la visita, con l’immancabile foto di gruppo, l’alza bandiera, la suggestiva sfilata della fanfara ed una mostra statica dei mezzi di reparto.