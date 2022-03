INCREDIBILE AD AMICI! La casertana Aisha scelta dalla band americana One Republic per cantare insieme il loro nuovo brano. IL VIDEO

CAPUA – Certo che passare dal liceo Garofano di Capua ad un’altra scuola, quella di Amici, il programma di Maria De Filippi, in pochi mesi è impresa ardua. Chi ce l’ha fatta è una ragazza residente a San Tammaro, classe 2004, che si chiama Aisha Maryam.

E’ in parte di origini senegalesi, vive con la madre, i due fratelli piccoli, una sorellina di 9 anni e un fratellino di 2, e il compagno della madre. Da bambina deve attraversare un momento cupo legato all’abbandono del padre. Aisha frequenta il quarto anno del Liceo Garofano, pRendendo parte (dopo averla sentita cantare, probabilmente nel ruolo di prima stella) alla sezione musicale dell’istituto e nella scuola di Amici si presenta come cantautrice.

Ha già pubblicato il suo inedito e concorre al serale Amici 21 come membro del team capeggiato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Ad oggi vanta il rilascio di due inediti, Bad vibes e Buenos Dias, lanciati nel corso del percorso di studi avviato al talent di Canale 5. Su Spotify Italia, conta una media di oltre 95mila ascoltatori mensili e su Instagram si attiva come aishamaryam_, con oltre 47mila followers.

La notizia più importante della giovane carriera della giovane ragazza è arrivata qualche ora fa: Aisha è stata scelta per cantare un singolo assieme alla band statunitense OneRepublic, gruppo tra i più conosciuti e riconoscibili del panorama musicale globale.

Oggi, Ryan Tedder, il cantante degli One Republic, ha dovuto scegliere tra Aisha e Luigi, ritenuti i migliori per cantare con la band, per duettare sulle note dell’ultima canzone: Sunshine. Dopo averli sentiti entrambi cantare Sunshine in studio, il cantante ha scelto di incidere il brano con Aisha.

Esplosione di gioia e felicità immensa per la giovane casertana che quindi in pochi mesi passa dal coro della scuola a cantare assieme ad una delle formazioni di riferimento del pop-rock americano.