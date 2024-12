INCREDIBILE VIDEO. Un branco di bufale scappa dall’allevamento e invade la città. Grande pericolo

ALVIGNANO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore:

“Trasmetto in allegato un video da Alvignano: stanotte un branco di bufale è scappato da un allevamento (che si trova in centro paese….Sic!) galoppando sul Corso Umberto, l’arteria principale del paese. Un episodio gravissimo e pericolosissimo per l’incolumità pubblica. Come vede dal video ci sono macchine in movimento a quell’ora sul corso. E se ci fosse stata qualche persona a piedi? Qualche bambino? Le bufale, a differenza dei bovini, caricano e anche in gruppo. Non è la prima volta che queste bufale scappano dall’azienda. Il codice penale all’art. 672 punisce l’omessa custodia e mal governo di animali”.