Incubo demolizioni: ruspe pronte per abbattere immobile abusivo

L’immobile sarà abbattuto su ordine della Procura della Repubblica

CASAL DI PRINCIPE – Ritorna l’incubo delle ruspe a Casal di Principe. Martedì 13 dicembre sarà demolito un immobile abusivo in via Giacosa, manufatto che è risultato essere stato costruito senza alcuna autorizzazione. Il comandante della polizia municipale ha firmato anche l’ordinanza per “la salvaguardia della pubblica incolumità” vietando la sosta, il transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra l’intersezione con Corso Dante e via Giocosa.