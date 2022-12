Indagato per estorsione e minacce, ras nei guai

Sotto la lente degli investigatori il saldo di un prestito concesso a due ragazzi

CAPODRISE– Guai per il ras di Capodrise, Francesco Gaglione, 31anni, indagato per estorsione e minacce in concorso a due ragazzi della zona della valle Caudina, uno di Montesarchio ed un altro di San Martino Valle Caudina.

Sotto la lente il saldo di un prestito concesso ai due ragazzi: uno di 31 anni imprenditore e uno di 28 anni. Su questo punto le versioni fornite da denuncianti e denunciato non corrispondono.

Secondo i denuncianti Gaglione avrebbe messo in atto una strategia per impossessarsi di 5 mila euro, ponendo uno dei due in una condizione di ricatto, avendolo, inoltre, anche percosso. Di questi 5 mila il pregiudicato capodrisano ne avrebbe incassati 1000. Con lui all’epoca dei fatti c’era anche un’altra persona, attualmente in corso di identificazione.