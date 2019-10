Indagine sugli istituti paritari di CASERTA, S.MARIA C.V. E PROVINCIA. Nel mirino le false retribuzioni ai prof.

SANTA MARIA CAPUA VETERE/CASERTA (Tina Palomba) – Nuova indagine giudiziaria su alcune scuole paritarie di Santa Maria Capua Vetere, Caserta e Napoli. Gli ispettori dell’Inps hanno convocato i docenti che hanno prestato servizio negli ultimi anni in alcune di questi istituti, soprattutto per fare domande relative ai pagamenti effettuati dalle scuole stesse rispetto alle ore di lavoro degli insegnanti. Ricordiamo che non sarebbe la prima volta che alcuni gestori degli istituti paritari finiscono nei guai. Nel mirino anche il rilascio di facili diplomi.