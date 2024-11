Infermiera aggredita all’ospedale di AVERSA: condannati padre e figlia

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Un padre e sua figlia sono stati condannati dal tribunale di Aversa Napoli Nord per aver offeso verbalmente un’infermiera del pronto soccorso di Aversa, a seguito di un diverbio riguardo al trattamento ricevuto dalla moglie dell’uomo.

La donna era stata portata al pronto soccorso per un malore e, dopo il triage, era stata classificata in codice verde, ossia una situazione non grave che non richiedeva interventi urgenti.

Il padre, frustrato dalla classificazione della paziente e dalla necessità di attendere il turno, ha cominciato a protestare contro il personale sanitario, aggredendo l’infermiera di turno. La figlia, a sua volta, si è unita alle rimostranze, dirigendo pesanti insulti verso l’infermiera.

A seguito delle indagini, padre e figlia sono stati rinviati a giudizio per aggressione. Il tribunale ha emesso una condanna nei loro confronti per le offese arrecate alla professionista, con una pena di 8 mesi alla figlia e sei al padre