Inferno di fuoco sulla 7bis. Si aggrava il bilancio: due morti e un ferito

CASAL DI PRINCIPE – Due persone hanno perso la vita nello schianto di questa mattina fra due automezzi sulla statale Nola-Villa Literno, che ha provocato un vasto incendio. Come appreso dalle squadre dei vigili del fuoco di Aversa e Marcianise, intervenute sul posto per le operazione di soccorso, una persona è stata ritrovata senza vita nella scarpata, con un piede e la testa mozzati. Un altro, invece, è morto in ospedale. Un terzo coinvolto è ricoverato nel nosocomio di Aversa con lievi ferite.

L’incidente è avvenuto al chilometro 6, fra gli svincoli di Frignano e Casal di Principe, in direzione Villa Literno. Due persone viaggiavano a bordo di un Fiat Ducato, l’altro in un camion per il trasporto di materiale edile (non gasolio come riportavano le prime indiscrezioni). Oltre ai caschi rossi, sul posto anche un elicottero della polizia per le operazioni di soccorso.

La dinamica e’ ancora al vaglio della Polizia Stradale di CASERTA; dai primi accertamenti sembrerebbe che il furgone era fermo per un’avaria, e uno dei due uomini che erano sul mezzo e’ sceso per controllare quando e’ stato travolto in pieno da un camion, che ha colpito anche il furgone. Poi la parte anteriore dei due mezzi ha poi preso fuoco.

Una delle vittime si chiamava Luigi Ibello, napoletano, aveva 40 anni.

Sta per essere riaperto il tratto sulla superstrada Nola-Villa Literno.