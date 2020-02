Infezione da vermi intestinali, la precisazione dell’Amministrazione comunale

CESA – “In merito ai casi di ossiuriasi di cui tanto si sta parlando in questi giorni, si precisa

che l’Amministrazione comunale, di concerto con la Dirigenza Scolastica, ha già



provveduto a far effettuare la disinfestazione di tutti plessi scolastici.Le disinfestazioni sono state eseguite da una Ditta qualificata secondo le procedurepreviste e codificate nei protocolli igienico-sanitari.Le disinfestazioni dei plessi scolastici sono state effettuate nonostante non sianopreviste per casi di ossiuriasi, come verificato e verificabile presso il Servizio di“Prevenzione collettiva” dell’ASL.Chiunque nutrisse dei fondati dubbi su quanto si precisa, è vivamente pregato diverificare recandosi presso la Segreteria scolastica, il Comune o il Servizio di“Prevenzione collettiva” dell’ASL e di astenersi dal diffondere voci e sospetti chegenerano preoccupazione tra i genitori.È inammissibile che per dei casi di ossiuriasi, che si sono verificati e si verificano intutte le scuole del mondo, si diffondano questi sospetti che allarmano i genitori egettano un’ombra sulla correttezza dell’operato del Comune e dell’istituzionescolastica.A seguito anche di una riunione tenuta questa mattina in Comune, traAmministrazione Comunale e Dirigenza Scolastica, si è convenuto di invitare a noncreare inutili allarmismi, su una questione affrontata e sotto controllo già dallascorsa settimana”