Inizia bene il lavoro di Antony Acconcia al vertice di Air Trasporti: donazione di 9mila euro al Moscati di Avellino. La metà della somma l’ha messa lui personalmente

CASERTA – Ha incrociato i sentimenti della solidarietà e della generosità uno dei primi atti che Antony Acconcia, già direttore generale dell’amministrazione provinciale di Caserta e già direttore generale dell’Asi, carica che ha lasciato tra le polemiche a seguito di un vero e proprio siluramento, deciso dal consigliere regionale Stefano Graziano e attuato materialmente dalla presidente Raffaella Pignetti che a Graziano risponde in tutto e per tutto, ha compiuto nella nuova veste di amministratore unico della Air Autoservizi Irpini, la società pubblica che pianifica e gestisce molta parte dell’autotrasporto dei passeggeri in nome e per conto della Regione Campania.

Con una delibera dello scorso 9 aprile, la Air ha disposto l’acquisto di 4 saturimetri, apparecchi che servono a misurare l’ossigenazione del sangue da donare all’ospedale Moscati di Avellino, una struttura di ottimo livello che ha vissuto in prima linea le settimane del coronavirus, avendo dovuto affrontare l’unico vero focolaio di contagio verificatosi nella nostra regione e concentratosi nell’area di Ariano Irpino e in parte in quella del Vallo di Diano.

La spesa sostenuta è di 7.400 euro più Iva, dunque circa 9mila euro, suddivisa al 50% tra Air e una donazione personale dell’amministratore unico Antony Acconcia.

