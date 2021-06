Inizio di stagione in scalata per Aldo Festante nella prima competizione della Porsche Carrera Cup

Da tale performance, risultano evidenti le potenzialità di Festante, il quale intende affrontare la seconda tappa della Porsche Carrera Cup con grandissima concentrazione, in maniera da poter spingere le proprie capacità al massimo, senza andare incontro a eventi sfortunati come quello verificatosi in Gara1. Intanto, il pilota di Capua è già al lavoro con il team Ombra per analizzare cos’è andato storto a Misano e prepararsi per garantire una grande competizione al Mugello. Aldo Festante ha concluso il primo round della Porsche Carrera Cup, tenutosi dal 04 al 06 di Giugno sul mitico circuito di Misano, con un risultato che lascia un po’ di amaro in bocca. La familiarità del pilota con il circuito si può constatare nel piazzamento ottenuto in qualifica: quinto posto. In Gara 1, quindi, Festante parte in una buona posizione, la quale, verrà mantenuta fino allo sfortunato contatto con un’altra vettura che costringe il giovane pilota ad un ritiro prematuro dalla competizione. Rimane l’amaro in bocca per una gara molto competitiva che si sarebbe potuta concludere con un risultato da podio. Nonostante ciò, Aldo non si lascia abbattere ed in Gara 2, partendo dall’ultima posizione fa sfrecciare la sua Carrera tra le vetture degli avversari, in una scalata che vede il giovane pilota conquistare ben venti posizioni, concludendo il secondo round del weekend Romagnolo in decima posizione.Da tale performance, risultano evidenti le potenzialità di Festante, il quale intende affrontare la seconda tappa della Porsche Carrera Cup con grandissima concentrazione, in maniera da poter spingere le proprie capacità al massimo, senza andare incontro a eventi sfortunati come quello verificatosi in Gara1. Intanto, il pilota di Capua è già al lavoro con il team Ombra per analizzare cos’è andato storto a Misano e prepararsi per garantire una grande competizione al Mugello. “Eravamo competitivi, lo abbiamo dimostrato in qualifica ed in gara 2, purtroppo il contatto di gara uno ha fatto andare a rotoli tanto del lavoro fatto, al Mugello dovremo essere più concreti.“