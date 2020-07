Inizio di stagione promettente per il giovane pilota Aldo Festante

La prima tappa della Porsche Carrera Cup si è svolta sul celebre Mugello Circuit dal 18 al 19 Luglio. Una gara che ha funto da banco di prova per il giovane pilota di Capua, il quale ha messo in pratica il duro lavoro effettuato con il team durante la pausa. I risultati: un quinto posto in Gara1, un sesto posto in Gara2, e l’essere riuscito a tarare le proprie performance su quelle degli avversari che hanno conquistato le posizioni più alte della classifica, rendono il weekend fiorentino una tappa prolifica per Festante. Il bagaglio di informazioni raccolte dal pilota e dal team durante la prima tappa del campionato verranno utilizzate proficuamente nelle prossime manche, nella quali Aldo cercherà di spingersi sempre più in alto in classifica generale, affinando le proprie capacità al volante e facendo tesoro dell’esperienza acquisita per fornirci delle prestazioni degne di nota.“Abbiamo sicuramente imparato tanto, non avevamo il passo dei primi ma abbiamo raccolto tutti i dati necessari per lavorarci su. A Misano metteremo in pratica ciò che abbiamo appreso e cercheremo di massimizzare ancora una volta il risultato. Grazie a tutti del supporto, siete stati veramente tanti, più di quanti mi aspettassi, ricordatevi che è solo l’inizio!”