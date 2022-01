INSEGNANTE 37enne UCCISA da un tragico incidente mentre stava raggiungendo la scuola. Era la presidente di una nota associazione

SAN TAMMARO/ SANTA MARIA CAPUA VETERE – Identificata la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina nei pressi della Reggia di Carditello in prossimità dello svincolo per via Vaticale direzione Casal di Principe. Si tratta di Angela Saulino, 37 anni insegnante di Santa Maria Capua Vetere che si stava recando a lavoro a Castel Volturno.

Angela giovane donna molto impegnata nel sociale a Santa Maria Capua Vetere. Presidente dell’associazione Urbe, si occupava di inclusione e sostegno per i bambini affetti da autismo.

Era alla guida della sua auto, una Kia Picanto, quando per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato con un furgone Iveco Daily sul quale viaggiavano tre operai che si stavano recando a lavoro. Il personale del 118 accorso sul luogo dell’incidente non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Per i tre operai si è reso necessario il trasferimento all’ospedale di Sant’Anna e San Sebastiano, per due, ed un terzo è stato affidato alle cure dei sanitari della clinica Pineta Grande di Castel Volturno.