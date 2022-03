Inseguito dalla polizia si lancia nel vuoto da un cavalcavia

CASTEL VOLTURNO – Alla guida di un’auto sospetta percorre contromano la Strada Statale 7 Quater-Domiziana in direzione Roma. Braccato dalla polizia ne è nato un inseguimento. Così l’uomo alla guida della vettura, O.D., 38enne extracomunitario, si è lanciato nel vuoto dal cavalcavia. Un volo di 15 metri che poteva avere un tragico epilogo. Il 38enne si trova attualmente ricoverato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta non in pericolo di vita. Piantonato dagli agenti in attesa di chiarire la sua posizione.