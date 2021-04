Insieme nella vita e nella morte. Addio ai coniugi Luigino e Carmela

CARINOLA – Dramma a Carinola. La comunità della frazione Casanova è sotto shock per il decesso di due coniugi Luigino e Carmela, insieme da una vita e uniti anche nella morte. Tantissimi i messaggi di cordoglio: “Uniti nella vita terrena ora in quella celeste riposate in pace condoglianze a tutta la famiglia”. “Riposate in pace….Dovevamo ridiventare vicini di casa a Casanova come quando eravamo ragazzi. Quanti giochi e quante ore spensierate trascorse con tanti altri amici…… E con te quante partite al biliardo Luigino! Addio”.