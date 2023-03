Insulti razzisti durante la partita, giovane calciatore lascia il campo in lacrime

Il match è stato sospeso all’ 89′ minuto

FRANCOLISE/SAN NICOLA LA STRADA – Polemica al termine della gara di prima categoria tra la squadra di Sant’Andrea del Pizzone e quella del San Nicola 2009. Il match è stato sospeso all’ 89′ minuto quando un giocatore del San Nicola, è scoppiato in lacrime, a seguito di insulti razzisti, con i propri compagni di squadra che in quel momento hanno deciso di lasciare il campo in segno di solidarietà.

“La società ASD San Nicola Calcio, a nome del Presidente Bernardo, comunica che durante la partita contro il S. Andrea del Pizzone, svoltasi in data 04/03/2023, i nostri atleti indignati dal comportamento di un tesserato della società avversaria, in segno di solidarietà e protesta, hanno deciso di abbandonare il terreno di gioco” fa sapere il San Nicola. “Le ragioni di tale gesto sono da ricondurre alle offese razziste e discriminatorie pronunciate contro il nostro atleta Bakary Keita. Siamo assolutamente indignati che nel 2023 si verifichino ancora queste circostanze, tra l’altro sono episodi severamente puniti in tutti gli sport. Purtroppo nelle categorie minori passano assolutamente inosservati.

A fine partita, il calciatore del S. Andrea del Pizzone ha chiesto scusa al nostro tesserato Bakary Keita.”