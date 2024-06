INTERNAZIONALI FEMMINILI DI TENNIS. A Caserta in scena domani le semifinali del singolare e la finale di doppio, ecco i risultati di oggi

Continua il sogno della giapponese Sara Saito, in semifinale senza problemi la favorita Laura Pigossi. Il doppio non regala sorprese

CASERTA (alfonso centore)- Nella giornata di oggi sono terminati i quarti di finale del torneo di singolare degli Internazionali Femminili di Tennis della città di Caserta, delineando gli incastri per le semifinali di domani. Occhio anche alla specialità del doppio, con le due semifinali conclusesi oggi e l’appuntamento finale fissato a domani.

Nei risultati della giornata di oggi si evidenzia il continuo dominio della testa di serie numero uno, la brasiliana Laura Pigossi che ha spento la favola della wild-card Anastasia Abbagnato con un sonoro 7-6/6-0. Trema la testa di serie numero cinque, la spagnola Leyre Romero Gormaz, costretta alla rimonta contro la nostra Tatiana Peri e vincendo la battaglia al terzo set con il punteggio di 2-6/6-4/7-5.

Forzata al parziale decisivo anche la numero quattro del seeding Jil Teichmann, con il successo su Amadine Hesse per il punteggio di 4-6/6-2/6-0. Non si ferma, invece, il sogno della nipponica Sara Saito, uscita in positivo dal match contro la greca Martha Matoula, rischiando e non poco durante il secondo set, con lo score di 4-6/7-6/6-2.

Incastri che vedranno scontarsi, dunque, nella giornata di domani le coppie Pigossi vs Romero Gormaz e Teichmann vs Matoula, alla luce delle semifinali del torneo.

Sinfonia diversa in doppio, dove avanzano nelle due semifinali le coppie favorite, dando sfogo ad una finale tra le prime due teste di serie: Lizarazo/Papamichail vs Collins/Perez Garcia sarà lo scontro decisivo per le corone da assegnare in questa specialità nella giornata di domani.

Si ricorda, inoltre, che la prima semifinale si terrà alle ore 15:00; successivamente in programma la finale di doppio alle ore 17:00 e per chiudere il programma giornaliero la seconda semifinale del singolare che prenderà atto non prima delle 18:30.