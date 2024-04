Investe ciclista e lo lascia sull’asfalto: ecco la sentenza per la figlia del famoso pasticciere

I fatti avvennero nel 2018.

MADDALONI/SAN PRISCO I fatti avvennero sei anni fa: era il gennaio del 2018 quando una ragazza, al volante di una Panda, investì un ciclista, mentre percorreva via Petrarca a San Prisco. La giovane donna lasciò l’uomo sull’asfalto. Nell’incidente il ciclista riportò numerose lesioni agli arti inferiori e superiori.

Oggi la 29enne, figlia di un noto pasticciere di Maddaloni, è stata assolta per non aver commesso il fatto. Stando alle tesi del suo legale, infatti, era impossibile stabilire chi fosse alla guida dell’auto in quel momento. Nonostante la richiesta di 8 mesi di reclusione, formulata dal pm, la ragazza è stata, dunque, assolta.