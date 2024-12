Investe con l’auto la fidanzata e la schiaccia contro un cancello. ARRESTATO camorrista del clan Picca

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

GRICIGNANO D’AVERSA – Nell’ambito di un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 47enne di Gricignano d’Aversa, accusato di tentato omicidio nei confronti della propria compagna.

L’arrestato è stato raggiunto dal provvedimento cautelare emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura. L’uomo, infatti, è ritenuto responsabile di aver aggredito la compagna durante un acceso diverbio, investendola con la propria autovettura e schiacciandola contro un cancello, provocandole gravissime lesioni, tra cui la frattura del bacino e delle anche.

Nonostante le ferite severe, la vittima non fu immediatamente soccorsa in ospedale, ma fu trasportata a casa dall’aggressore, che cercò di evitare un ricovero ospedaliero al fine di non far emergere la dinamica dell’incidente. La donna ha ricevuto cure mediche solo un mese dopo l’incidente, ma non ha mai sporto querela né raccontato i fatti alle autorità.

Tuttavia, le indagini, condotte attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche, hanno permesso di ricostruire quanto accaduto. Il 47enne, già detenuto per un altro procedimento investigativo, era stato arrestato lo scorso 3 settembre in seguito a un’indagine che ha coinvolto un clan mafioso della zona. In quella circostanza, era stato accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsioni e traffico di sostanze stupefacenti. L’indagine prosegue e l’arrestato rimarrà in custodia cautelare in attesa degli sviluppi processuali.