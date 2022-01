Investe e uccide lavavetri. Nei guai gli amici che andarono a ballare dopo l’incidente mortale

MARCIANISE – Saranno prrocessati i 4 amici di Giovanni Buonanno, il giovane condannato a 14 anni per l’omicidio di Modou Diop. I 4 erano parte della comitiva di Buonanno, tutti di Marcianise, hanno tra i 22 e i 26 anni e sono accusati di omissione di soccorso. Dopo l’incidente mortale, andarono a ballare in un locale dell’agro aversano.

Diop fu lasciato in agonia dopo l’investimento del veicolo guidato da Buonanno. Entrambe le vetture che lo travolsero si erano allontanate dal luogo senza prestare soccorso. Buonanno che guidava la Fiat Tipo provò ad investire Diop, in un primo momento, poi tornò in zona, alla rotonda di San Nicola, e lo travolse. Il senegalese morì il giorno dopo in ospedale.