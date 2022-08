Investita mentre attraversa la strada: anziana in ospedale

VILLA LITERNO (Lidia e Christian de Angelis) Anziana investita è grave in ospedale. È ricoverata all’ospedale di Aversa, in gravi condizioni, dopo essere stata investita mentre attraversava la strada, l’anziana rimasta ferita in un incidente avvenuto ieri, all’uscita di un supermercato. La pensionata si trovava a poca distanza dalla sua abitazione quando è stata travolta da un furgoncino Doblò. L’uomo si è fermato immediatamente per prestare i primi soccorsi, avrebbe accompagnato la donna a casa per poi darsi alla fuga senza dare le generalità. La donna è stata costretta al ricovero in ospedale per le ferite e lesioni riportate dall’impatto col mezzo. Al pronto soccorso il quadro clinico sarebbe peggiorato: i medici si sono riservati la prognosi. Per saperne di più sul decorso, bisognerà attendere le prossime ore. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dalle forze dell’ordine intervenute su posto.