VILLA LITERNO – Due giovani sono stati investiti da un’auto in corsa che poi è fuggita via senza che l’autista abbia soccorso le vittime. E’ accaduto in via delle Dune a Villa Literno poco dopo le 19.

A quanto abbiamo appreso, le condizioni di salute dei due ragazzi sono serie. Si tratta di un 29enne trasportato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno e il suo amico casertano 25enne, condotto urgentemente all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano del capoluogo con diverse fratture.