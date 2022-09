Ancora da chiarire le cause dell’investimento

SAN NICOLA LA STRADA – Investito da una moto mentre attraversa la strada. E’ accaduto nei pressi del Palazzo della Salute, tra Caserta e San Nicola la Strada, nell’area ex Saint Gobain.

Immediati i soccorsi per l’uomo il quale avrebbe riportato un trauma cranico e varie escoriazioni e trasportato in ospedale per una sospetta frattura agli arti inferiori. Ancora da chiarire le cause dell’investimento, saranno comunque i rilievi delle forze dell’ordine a far luce sull’accaduto.