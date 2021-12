Investito davanti al supermercato: è corsa in ospedale

FRANCOLISE – Grande spavento questa mattina nella frazione di Sant’Andrea del Pizzone. Un uomo di 50 anni, Peppe, persona conosciuta e benvoluta da tutti sarebbe stato investito nei pressi del supermercato. Stava facendo la sua solita passeggiata mattutina quando per cause ancora in fase di accertamento è stato investito, cadendo e battendo la testa. La donna alla guida ha immediatamente arrestato la marcia e allertato i soccorsi. Il 50enne è stato trasportato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno per essere sottoposto ai dovuti accertamenti.