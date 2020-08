MACERATA CAMPANIA – Un carabiniere di circa 60 anni, è stato investito, questo pomeriggio, da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta. L’episodio è avvenuto in via Mazzini, al confine tra Portico di Caserta e Macerata Campania. Il conducente si è fermato a prestare soccorso. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il ferito in ospedale. Dalle notizie che abbiamo appreso, le sue condizioni non destano preoccupazione.