MARCIANISE – Grande spavento questa notte in via San Giuliano a Marcianise per un 30enne in sella alla sua bici. Mentre percorreva la strada principale di Puzzaniello, all’altezza della farmacia, è stato investito. Nello scontro l’uomo ha battuto violentemente la testa a terra, riportando numerose escoriazioni al volto. Necessario il trasferimento all’ospedale di Caserta.