Contusioni e tanta paura per il giovane.

SAN NICOLA LA STRADA. Attimi di panico stamattina sul viale Carlo III, dove un ragazzino,che stava recandosi a scuola in bicicletta, è stato preso in pieno da un’auto. Fortunatamente solo contusioni e tanta paura per il giovane. Avvisati i genitori,sono stati poi questi ultimi ad accompagnarlo in ospedale.